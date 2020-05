Está iminente a revelação do parecer do Comité Técnico-Científco (CTS) que avaliou o protocolo de saúde proposto pela Federação italiana de Futebol (FIGC).

A revelação foi feita pelo próprio Ministro do Desporto de Itália, com Vincenzo Spadafora, num vídeo que publicou nas redes sociais a fazer a anunciar isso mesmo, de máscara facial durante uma reunião de trabalho que está a ter, este sábado, com a sua equipa ministerial.



«Estamos na fase final, em breve haverá o veredito sobre o regresso aos treinos coletivos. (…) Nas próximas horas vai chegar o parecer que pedimos ao CTS sobre o protocolo da Federação Italiana de Futebol. (…) Estamos, acima de tudo prontos para enviar ao Comitê Técnico Científico as diretrizes para o treino de todos os desportos coletivos bem como as diretrizes para a reabertura das instalações desportivas como as academias, piscinas, clubes desportivos, centros de dança, e outros que irão permitir a todos aqueles que vivem intensamente a sua paixão no mundo do desporto, retomar suas atividades», afirmou Spadafora.



O Ministro do Desporto de Itália terminou o seu vídeo a referir que pretende, acima de tudo, que sejam dadas as respostas possíveis e justas a todos num momento como este, em que Itália e o mundo vivem uma pandemia devido ao novo coronavírus.



No caso da Serie A as equipas regressaram no início da última semana os exames à covid-19 e os treinos individuais.



A competição foi interrompida a 9 de março devido à pandemia, numa altura em que a Juventus, onde alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, liderava com 63 pontos, mais um que a Lazio, numa altura em que os dois primeiros já cumpriram 26 das 38 jornadas da prova