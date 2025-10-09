A Dinamarca, com os médios Victor Froholdt (FC Porto) e Morten Hjulmand (Sporting) a titulares, goleou a Bielorrússia por 6-0, na terceira jornada do grupo C da qualificação europeia para o Mundial 2026, esta quinta-feira. O médio dos dragões destacou-se com um golo e uma assistência, estreando-se mesmo a marcar pela seleção principal do seu país, à quinta internacionalização A.

Na ZTE Arena, em Zalaegerszeg, na Hungria – que serviu de casa emprestada aos bielorrussos – Froholdt abriu o marcador com uma finalização de pé direito na área, aos 14 minutos, assistido por Andreas Christensen.

Pouco depois, ao minuto 19, Froholdt assistiu Rasmus Hojlund para o 2-0, com um toque ao segundo poste, na área, após um cruzamento do lado direito, com Hojlund a desviar na cara do guarda-redes.

A fechar a primeira parte, Hojlund bisou para o 3-0 (45m) e Patrick Dorgu fez o 4-0 (45+6m). Na segunda parte, Anders Dreyer entrou ao minuto 66 e bisou para fechar o resultado em 6-0, com golos aos 66 e 78 minutos. Por essa altura já não estavam em campo Froholdt (saiu ao intervalo) e Hjulmand (saiu ao minuto 64).

No outro jogo do grupo, a Grécia, com Giorgios Vagiannidis (Sporting) e Vangelis Pavlidis (Benfica) no onze inicial, além de Fotis Ioannidis (Sporting) como suplente utilizado, perdeu por 3-1, na visita à Escócia, com reviravolta, complicando as contas pelo apuramento para o Mundial.

A Dinamarca segue na liderança do grupo, com sete pontos, os mesmos da Escócia. A Grécia está no terceiro lugar com três pontos e a Bielorrússia em quarto e último, ainda sem pontos.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?