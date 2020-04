Vice-presidente da FIFA, Victor Montagliani perspetiva que os jogos decorram à porta fechada neste ano.



«Quando é que os adeptos vão poder voltar aos estádios? Pessoalmente, não vejo jogos com público em 2020. Neste ano, acho muito difícil, mas isto aplica-se aos outros desportos. O regresso dos treinos seria uma mensagem importante, lentamente devemos regressar ao normal. Mas, se o futebol sempre fez o que quis, desta vez tem de respeitar o que as autoridades vão dizer», começou por dizer, em entrevista à GR Parlamento.



O responsável disse ainda que, quando o futebol voltar, deve voltar como o conhecemos.



«Os jogadores no campo com máscara? Se tiverem de jogar futebol assim, é melhor não jogar. É algo que vai para além do razoável. Quando voltarmos a jogar futebol, tem de ser o futebol que conhecemos. Até o presidente Infantino foi muito claro sobre isto: hoje em dia, as vidas humanas valem mais que o futebol. Entretanto, estamos a trabalhar para voltar ao normal, mas se tivermos de esperar mais para jogar, esperaremos», afirmou.



O braço direito de Gianni Infantino reiterou ainda que deve haver um acordo entre jogadores e clubes para a resolução da questão dos contratos depois de 30 de junho.



«Vai haver espaço para as seleções, mesmo que tenha de se encontrar, as datas que temos hoje são apenas números. [Quanto aos contratos que expiram depois de 30 de junho], os jogadores e os clubes têm de estar de acordo», finalizou.