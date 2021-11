O futebolista nigeriano Victor Osimhen é baixa na equipa do Nápoles para os próximos três meses, confirmou esta terça-feira o clube transalpino, no dia em que o avançado foi operado às fraturas no rosto sofridas no jogo do passado domingo, ante o Inter de Milão.

Em comunicado, o Nápoles refere que o «prognóstico» de ausência «é estimado em cerca de 90 dias» e que «a síntese dos pilares ósseos foi feita com placas e parafusos de titânio».

«O jogador está bem e ficará em observação por alguns dias», refere o Nápoles.

Tudo aconteceu em consequência de um choque com o central do Inter, Milan Skriniar. O jogador de 22 anos abandonou o relvado depois de ter chocado num lance aéreo, aos 55 minutos.

Osimhen cumpre a segunda temporada consecutiva no Nápoles e, em 2021/2022, leva nove golos em 14 jogos disputados.