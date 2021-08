O sistema de vídeo-árbitro (VAR) vai ser utilizado a partir da quarta jornada da qualificação europeia para o Mundial de futebol de 2022, no Qatar, informou esta quinta-feira a UEFA, de forma oficial.

«O sistema estará operacional a partir da quarta jornada e inclui todos os jogos agendados a partir de setembro de 2021», indica o organismo que tutela o futebol europeu, formalizando a existência do VAR após decisão em julho do seu comité executivo.

No mesmo comunicado, a UEFA adiantou que a logística do vídeo-árbitro será implementada no exterior do estádio da federação anfitriã do jogo, com a utilização de veículos específicos, providenciados pelos fornecedores de VAR da UEFA.

O organismo lembra que o plano inicial de utilizar o VAR na qualificação das seleções europeias teve de ser adiado devido a complicações logísticas, motivadas pela pandemia da covid-19.

Esta introdução do VAR já a partir de setembro implica os jogos de Portugal, que defronta a República da Irlanda a 1 de setembro no Estádio do Algarve e, no dia 7, joga ante o Azerbaijão, em Baku.