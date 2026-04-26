No Chelsea-Leeds deste domingo, em duelo da meia-final da Taça de Inglaterra , houve um lance que tem feito 'correr tinta' nas redes sociais. Marc Cucurella foi puxado pelo cabelo (e não é a primeira vez).

À passagem do minuto 26, Dominic Calvert-Lewin puxou ligeiramente a farta cabeleira do espanhol, retirando a mão de imediato. Sentindo o puxão, Cucurella atirou-se para o chão reclamando falta.

Porém, nada foi assinalado. Nas redes sociais há quem se indigne pelo facto do avançado ter escapado impune. Isto porque há apenas duas semanas Lisandro Martínez, do Manchester United, viu cartão vermelho por puxar o cabelo... a Calvert-Lewin.

Recorde-se que, na final do Mundial de Clubes de 2025, João Neves viu cartão vermelho por puxar o cabelo a Marc Cucurella. O Chelsea viria a ganhar a final e a competição.