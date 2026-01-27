Adriano Imperador ameaça burlão da mãe: «O diabo vai descer à Terra»
Mãe do antigo avançado brasileiro foi vítima da burla 'olá pai, olá mãe'
Adriano Imperador, antigo jogador do Inter de Milão ou Flamengo, utilizou as redes sociais para fazer um alerta público e dirigir uma ameaça. A quem? Também ele não sabe. Mas ficou a mensagem.
A mãe de Adriano foi, segundo o ex-futebolista, vítima da burla «olá pai, olá mãe». O jogador deu «24 horas» ao burlão para devolver o dinheiro.
«Estou aqui para avisar uma coisa bem séria. Minha acabou de depositar 15 mil reais [2,300 euros] numa conta fazendo-se passar por mim. Não troquei de número, o meu número é o mesmo», começou por dizer, numa story do Instagram.
«Safado - é melhor devolver. Eu vou atrás de ti. Não se mete com mães, nem com avós, nem com família. Se não devolveres, vais ver. Eu vou saber quem és. Quem fala é o Adriano. Quando se mete com família, o negócio é diferente. Vais ver o diabo descer à Terra», ameaçou ele.
Adriano, de 43 anos, vive em Rio de Janeiro desde a retirada como futebolista, em 2016.