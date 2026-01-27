Adriano Imperador, antigo jogador do Inter de Milão ou Flamengo, utilizou as redes sociais para fazer um alerta público e dirigir uma ameaça. A quem? Também ele não sabe. Mas ficou a mensagem.

A mãe de Adriano foi, segundo o ex-futebolista, vítima da burla «olá pai, olá mãe». O jogador deu «24 horas» ao burlão para devolver o dinheiro.

«Estou aqui para avisar uma coisa bem séria. Minha acabou de depositar 15 mil reais [2,300 euros] numa conta fazendo-se passar por mim. Não troquei de número, o meu número é o mesmo», começou por dizer, numa story do Instagram.

«Safado - é melhor devolver. Eu vou atrás de ti. Não se mete com mães, nem com avós, nem com família. Se não devolveres, vais ver. Eu vou saber quem és. Quem fala é o Adriano. Quando se mete com família, o negócio é diferente. Vais ver o diabo descer à Terra», ameaçou ele.

Adriano, de 43 anos, vive em Rio de Janeiro desde a retirada como futebolista, em 2016.