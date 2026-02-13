As polémicas declarações de Sir Jim Ratcliffe, dono do Manchester United, sobre imigrantes, continuam a dar que falar. Um grupo de ativistas autodenominado 'Everybody Hates Elon' vandalizou um painel publicitário com uma mensagem dirigida a Ratcliffe.

Junto ao estádio Old Trafford, casa do clube onde jogam Bruno Fernandes e Diogo Dalot, o grupo filmou-se a inscrever nesse painel a seguinte frase: «Os imigrantes já fizeram mais por esta cidade do que qualquer bilionário sonegador de impostos».

No vídeo partilhado pelo grupo de ativistas no Instagram, é dito que os imigrantes contribuíram em mais de 50 mil milhões de libras anualmente para o Reino Unido, ao passo que o dono do clube «migrou» para o Mónaco, onde está isento de impostos.

Sir Jim Ratcliffe, afirmou que o Reino Unido havia sido «colonizado» por imigrantes. Disse, incorretamente, que a população do Reino Unido havia aumentado em 12 milhões desde 2020. Na verdade, o crescimento foi de cerca de 2,7 milhões.

«Não se pode ter uma economia com nove milhões de pessoas a receber subsídios e com um grande número de imigrantes a chegar. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está a custar muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, de facto, não foi?», disse em entrevista à Sky News.

Após um comunicado do Manchester United a demarcar-se desta posição e de críticas do primeiro-ministro Keir Starmer, o bilionário pediu desculpas pelos seus comentários.