Ativistas respondem assim ao dono do Man United após críticar imigração
«Os imigrantes já fizeram mais por esta cidade do que qualquer bilionário sonegador de impostos»
As polémicas declarações de Sir Jim Ratcliffe, dono do Manchester United, sobre imigrantes, continuam a dar que falar. Um grupo de ativistas autodenominado 'Everybody Hates Elon' vandalizou um painel publicitário com uma mensagem dirigida a Ratcliffe.
Junto ao estádio Old Trafford, casa do clube onde jogam Bruno Fernandes e Diogo Dalot, o grupo filmou-se a inscrever nesse painel a seguinte frase: «Os imigrantes já fizeram mais por esta cidade do que qualquer bilionário sonegador de impostos».
No vídeo partilhado pelo grupo de ativistas no Instagram, é dito que os imigrantes contribuíram em mais de 50 mil milhões de libras anualmente para o Reino Unido, ao passo que o dono do clube «migrou» para o Mónaco, onde está isento de impostos.
Sir Jim Ratcliffe, afirmou que o Reino Unido havia sido «colonizado» por imigrantes. Disse, incorretamente, que a população do Reino Unido havia aumentado em 12 milhões desde 2020. Na verdade, o crescimento foi de cerca de 2,7 milhões.
«Não se pode ter uma economia com nove milhões de pessoas a receber subsídios e com um grande número de imigrantes a chegar. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está a custar muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, de facto, não foi?», disse em entrevista à Sky News.
Após um comunicado do Manchester United a demarcar-se desta posição e de críticas do primeiro-ministro Keir Starmer, o bilionário pediu desculpas pelos seus comentários.