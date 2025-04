Ter-se-á inspirado em Luis Suárez? Mihai Popescu fez lembrar o avançado uruguaio no Mundial 2010 - quando foi expulso diante do Gana por defender com as mãos, mas Gyan falhou o penálti e o Uruguai acabou por seguir em frente na competição.

Popescu, experiente defesa do Steaua Bucareste, utilizou como último recurso a mão para impedir um golo do Cluj, no passado domingo. Tratava-se de um jogo entre duas equipas que disputam o título romeno, com o Steaua na frente.

A equipa da casa ganhava por 3-0, confortavelmente. Apesar disso, Popescu usou a mão e o VAR avisou o árbitro principal do sucedido. Acabou expulso. Na conversão da grande penalidade, o avançado Louis Munteanu (melhor marcador da Liga) falhou o castigo máximo mas marcou na recarga.

O Cluj, dos portugueses Simão Rocha e Mário Camora, ainda viria a marcar nos descontos pelo mesmo Munteanu, mas o Steaua aguentou-se com dez jogadores e confirmou a vitória. O Steaua permanece em primeiro lugar, com 39 pontos, enquanto o Cluj é terceiro.

Valeu a pena a expulsão? Veja o lance: