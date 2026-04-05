O Atlético Madrid-Barcelona deste sábado foi um jogo de muitas emoções - isso é certo. Os 'colchoneros' marcaram primeiro por Giuliano Simeone, ficaram reduzidos a dez homens e o Barcelona ainda acabou por vencer em cima dos noventa minutos, com João Cancelo em evidência.

Mas outro dos elementos em maior destaque dos 'culés' foi Lamine Yamal, que arrancou a expulsão a Nico González e teve pormenores de magia no Metropolitano. Porém, no fim do jogo, não conteve as emoções.

Após o apito final saiu diretamente para os balneários e parece até nem ter respondido da melhor forma ao seu treinador, Hans Flick. Na conferência de imprensa, o técnico alemão desculpou-o.

«Não sei exatamente o que aconteceu. Houve muita emoção. O Lamine fez tudo o que podia para marcar o golo; nem tudo correu na perfeição, mas ele nunca desistiu, esteve sempre disponível. Temos três dias para preparar o próximo jogo, e ele estará de melhor humor do que hoje. Não tenho a nada a repreender», afirmou.