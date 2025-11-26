De Almaty, no Cazaquistão, para Copenhaga, na Dinamarca, distam cerca de cinco mil quilómetros. Praticamente a mesma distância que separa Lisboa de Nova Iorque. Mas isso não demoveu uma dezena de adeptos fiéis do clube cazaque.

Antes do jogo, a direção do Copenhaga quis homenagear os dez adeptos rivais que foram até ao estádio Parken, na capital do país nórdico. Puderam pisar o relvado e até receberam uma lembrança.

A melhor recordação seria, certamente, uma vitória. Mas o Kairat Almaty acabou por perder por 3-2, apesar de ter dado bastante luta. A equipa cazaque continua com apenas um ponto na competição, o mesmo que o Villarreal e mais um do que o Ajax. 

