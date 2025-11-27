Com o mundo do futebol ainda espantado com a bicicleta com que o já quarentão Cristiano Ronaldo fechou a vitória do Al Nassr frente ao Al Khaleej, na Liga saudita, há quem puxe a fita atrás para lembrar os dotes em lances do género.

Hugo Sánchez, lenda mexicana do Real Madrid, partilhou um vídeo nas redes sociais com 13 dos mais de 30 golos que marcou de pontapé de bicicleta ao longo da carreira.

Ronaldo e Sánchez são duas lendas do Real Madrid, ainda que o português tenha pulverizado a esmagadora maioria dos recordes nos Merengues.

Veja o vídeo: