Kevin Zenón foi apontado ao Benfica há uma semana, pela imprensa argentina, que garante que o Benfica prepara-se para efetuar uma proposta pelo extremo em 2025, para acautelar a saída de Ángel Di María. Agora, o seu desempenho sofre um revés.

Zenón saiu lesionado do encontro entre Boca Juniors e Gimnasia La Plata, na madrugada desta quinta-feira, em jogo da Liga argentina. Um adversário fez um carrinho por trás e prendeu a perna esquerda do argentino.

Devido às fortes dores, saiu imediatamente do encontro. No banco de suplentes, a receber tratamento, foram captadas imagens do jovem de 23 anos em lágrimas com o sucedido.

Segundo a imprensa argentina, o atleta não fraturou a tíbia, como se temia, mas ficará algum tempo de fora das opções do treinador, com uma entorse do tornozelo.

Veja o vídeo com a entrada duríssima sobre Zenón, abaixo.