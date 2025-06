O Real Oviedo ainda acalenta esperanças de regressar à primeira divisão espanhola 24 anos depois da última presença. O clube que já foi de Luis Aragonés ou Óscar Tabarez empatou com o Almería na segunda mão da meia-final dos playoffs de subida à La Liga e beneficiou da vitória na primeira mão. O resultado agregado fixou-se em 3-2.

O Almería (com Luís Maximiano no banco de suplentes) marcou primeiro, aos 24 minutos, com golo de Melero de grande penalidade. O golo do empate surgiu já na segunda parte, por um velho conhecido.

Santi Cazorla entrou ao intervalo e marcou aos 49, num livre irrepreensível. Aos 40 anos, somou o quarto golo da temporada no clube do coração. Os festejos foram de arrepiar, juntamente com os adeptos.

O Oviedo ainda teve um golo anulado, mas não precisou dele. Segue para a final dos playoffs de subida, onde vai encontrar ou o Mirandés ou Racing Santander. Uma coisa é certa - mais uma equipa nortenha vai garantir presença na La Liga.

O Oviedo jogou no primeiro escalão pela última vez em 2000/01. Esteve lá durante toda a década de '90, mas no século XXI chegou a cair à terceira divisão.