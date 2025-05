Termina a aventura de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. O treinador espanhol despediu-se dos adeptos 'farmacêuticos' na tarde deste sábado, após um empate por 2-2 com o Mainz. O resultado não foi o melhor mas os adeptos reconheceram o trabalho do técnico ao longo de dois anos.

Xabi Alonso venceu três títulos com o Bayer Leverkusen. Uma Bundesliga, uma Supertaça e uma Taça da Alemanha, quebrando um longo jejum de títulos. Esta época, o clube terminou a Bundesliga em segundo lugar e nas meias-finais da Taça.

Ainda não é oficial a mudança, mas Xabi Alonso é visto como o principal favorito à sucessão de Carlo Ancelotti no comando técnico do Real Madrid.