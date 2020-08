O antigo futebolista argentino Hernán Crespo chegou ao Chelsea há 17 anos. A 26 de agosto de 2003, o ex-avançado foi apresentado nos londrinos, que representaria nas épocas 2003/2004 e 2005/2006.

Crespo, hoje com 45 anos, foi um dos jogadores que ajudou à colocação do clube no topo do futebol inglês. Em 2006, com o treinador português José Mourinho ao leme, venceu a Premier League e a Supertaça de Inglaterra.

Recorde alguns dos melhores momentos de Crespo no Chelsea. O argentino fez 73 jogos e 25 golos pelos azuis.