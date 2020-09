Com Bruno Alves em campo os 90 minutos, o Parma iniciou a edição 2020/21 da Liga italiana com uma derrota caseira por 2-0 diante do Nápoles de Mário Rui, que não saiu do banco de suplentes.

Os golos foram apontados na segunda parte. Dries Mertens inaugurou o marcador aos 63 minutos e Lorenzo Insigne fechou a contagem ao minuto 77.

Veja os golos: