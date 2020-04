Cristiano Ronaldo juntou-se a vários famosos da sociedade italiana, do desporto e não só, para um vídeo da Fundação LAPS que apoia a Cruz Vermelha e o pessoal médico que está na linha da frente do combate à pademia covid-19.

Ao lado de Ronaldo entram famosos como Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Fedez, Valeria Golino, Papu Gomez, Charles Leclerc, Giovanni Malagó, Paolo Maldini, Federica Pellegrini, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Soldini, Bebe Vio, Alessandro Zanardi e. Javier Zanetti.

Refira-se que a campanha tem o título «não desistas» e diz às pessoas que as máscaras no passado eram usadas para alguém se esconder, hoje são usadas para alguém se proteger e no futuro serão usadas para Itália se redescobrir.