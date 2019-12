O duelo entre Young Africans e Iringa United, da terceira eliminatória da Taça da Tanzânia, ficou marcado por um ataque de abelhas.

A segunda parte tinha começado há sete minutos quando elementos de ambas as equipas viram-se obrigados a ficar deitados no chão, tal a quantidade de abelhas que apareceu no Estádio Uhuru, em Dar es Salaam.

Mesmo entre os espectadores houve quem tivesse optado pela mesma estratégia para tentar evitar picadas, mas algumas pessoas acabaram mesmo por tentar fugir.

O jogo acabou depois por ser retomado, e a equipa do Young Africans goleou por 4-0.