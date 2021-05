O River Plate venceu os colombianos do Santa Fé, por 2-1, para a Libertadores, com Enzo Pérez na baliza.

O médio ex-benfica, que até estava lesionado, teve de calçar as luvas porque o clube argentino tem 20 jogadores infetados com o novo coronavírus, entre eles os quatro guarda-redes, e a Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) não autorizou a inscrição de um guarda-redes suplementar.

O River colocou-se em vantagem aos três minutos, por intermédio de Fabrizio Angileri e Julián Álvarez, aos seis minutos, aumentou a vantagem para 2-0. O único golo dos colombianos, o único sofrido por Enzo Perez, foi marcado aos 73 minutos por Kevin Osorio.

Com esta vitória, o River Plate passou a somar nove pontos e lidera o Grupo D, com mais um ponto do que o Fluminense, e mais dois do que o Junior Barranquilla. O Santa Fe, é 4.º classificado, com dois pontos.

Veja algumas das defesas de Enzo Pérez no vídeo abaixo: