Viktor Gyökeres é o nome que os adeptos do Arsenal pedem para a temporada de 2025/26. Num questionário realizado à porta do Emirates Stadium, casa do Arsenal, vários adeptos apontaram o nome do avançado do Sporting como a principal preferência neste mercado de transferências.

«Qual o jogador que gostavas que o Arsenal contratasse no verão?», questionou a Football on TNT Sports.

Nico Williams, Zubimendi e Isak foram mencionados, mas todos os adeptos pediam algo em comum: Viktor Gyökeres, o jogador que vai «marcar pelo menos 20 golos na Premier League» e ajudar o Arsenal a «ser campeão».

De referir que o sueco é jogador do Sporting, mas há vários clubes interessados nesta contratação. O Arsenal é um dos principais e até já apresentou propostas.