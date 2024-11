Esta terça-feira, Viktor Gyökeres voltou a mostrar todo o talento que tem e marcou quatro golos ao Azerbaijão, em jogo referente à última jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Na noite em que marcou o 32.º golo da temporada, contabilizando os tentos ao serviço do Sporting e da seleção sueca, o avançado falou aos microfones da Fotbollskanalen e mostrou-se feliz pelo «poker» na noite internacional.

«Foi outra vez uma boa noite. Fizemos o que tínhamos a fazer e foi um bom final para esta coleção. Sabe bem. É sempre divertido marcar e foi bom porque marquei quatro», disse.

Após o jogo, o futebolista do Sporting recolheu a bola e levou-a para o balneário. Quando questionado sobre o que vai fazer à mesma, Gyökeres não soube responder.

«Boa questão. Não sei como vou voar com a bola. Posso tirar o ar, mas ainda não pensei nisso. Também pode ficar aqui em Estocolmo», partilhou.

Por fim, o internacional sueco garantiu que a seleção está no caminho certo, especialmente agora que garantiu a passagem direta à Liga B depois da goleada à seleção de Fernando Santos (6-0)

«Precisas de ser profissional como jogador e não podemos escolher quem encontramos. É importante que façamos o nosso trabalho independentemente de quem está do outro lado. Isso mostra que estamos no caminho certo e que queremos muito com esta seleção», concluiu.