VÍDEO: Gyökeres marca e Zubimendi abre e fecha vitória do Arsenal
Triunfo por 3-0 ante o Nottingham Forest, na estreia de Ange Postecoglou. Ex-Sporting fez o terceiro golo pelos «gunners» ao quarto jogo
O Arsenal recebeu e venceu o Nottingham Forest por 3-0, no jogo de abertura da quarta jornada da Premier League inglesa, ao início da tarde deste sábado.
Martin Zubimendi bisou, abrindo e fechando o triunfo, que teve ainda um golo do o ex-Sporting Viktor Gyökeres para a equipa treinada por Mikel Arteta, no jogo que foi de estreia do treinador Ange Postecoglou no Forest, após a saída do português Nuno Espírito Santo.
A equipa da casa teve uma contrariedade ainda com 0-0, com a saída por lesão de Martin Odegaard, ao minuto 18, depois de ter ficado com queixas numa falta de Gibbs-White, ao minuto oito. Ethan Nwaneri foi lançado a jogo.
O 1-0 surgiu aos 32 minutos, com um belo golo de Zubimendi, de fora da área, de pé direito, na sobra após um canto a favor do Arsenal. Ainda na primeira parte, o Forest também fez uma alteração forçada, com a saída de Murillo para a entrada (e estreia) do ex-Juventus Nicolò Savona.
Na segunda parte, o Arsenal chegou ao 2-0 por Viktor Gyökeres, com um desvio de pé direito na área, após um cruzamento doe Eberechi Eze, logo no primeiro minuto. O ex-Sporting fez o terceiro golo ao quarto jogo pelos «gunners».
Já sem Gyökeres em campo, Zubimendi fez o 3-0, de cabeça, aos 79 minutos, na sequência de um cruzamento do recém-entrado Leandro Trossard.
Com este resultado, o Arsenal chega aos nove pontos em quatro jornadas, voltando aos triunfos após a derrota frente ao Liverpool, clube que igualou pontualmente à condição no topo da classificação. O Nottingham mantém-se com quatro pontos, na segunda metade da tabela.