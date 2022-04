O futebolista internacional ucraniano do Spezia, Victor Kovalenko, assumiu que está a tomar medicação para dormir face ao pensamento das informações que «podem chegar a qualquer momento» sobre a guerra na Ucrânia.

«Estou muito preocupado. Para tentar dormir pelo menos algumas horas, tomo os produtos que o médico do Spezia sugeriu. Mas é muito complicado. Vivo sempre com o pensamento de que más notícias podem chegar de repente…», revelou, em entrevista à Gazzeta dello Sport, publicada esta terça-feira pelo jornal transalpino.

Kovalenko, de 26 anos, emprestado pela Atalanta à Spezia, já perdeu um amigo na guerra e tem a sua família em Kherson, na Ucrânia. Só deseja «abraçar novamente» os seus, que estão prontos «para usar as armas para defender a vida».

Quanto ao amigo que perdeu, Kovalenko revela que este se «escondeu cinco dias num abrigo». «Depois, tentou fugir. Entrou no carro com o seu irmão e uma menina. No primeiro posto de controlo, o exército russo parou o carro e matou os dois. Não devolveram os corpos. A menina ficou detida por três horas e depois foi libertada», partilhou, algo aliviado pelo facto de a sua família estar «bem», mas recordando que «a incerteza é terrível».

«Não sabemos quanto tempo esta guerra absurda vai durar. É mau ligar a televisão e ver certas imagens. Se os russos veem um carro, disparam. E há três controlos até chegarem à fronteira», lamentou.

Por outro lado, e sentindo-se impotente face à invasão russa à Ucrânia, Kovalenko espera poder ajudar o seu país representando a seleção no play-off de acesso ao Mundial2022 do Qatar.

«Essa ideia ajuda-me. Pelo menos, distrai-me por algumas horas. Espero poder jogar o play-off do Mundial com a Ucrânia. Teria um significado especial. O Spezia está a apoiar-me muito, é um clube maravilhoso, uma grande família», concluiu.

A meia-final dos ucranianos frente à Escócia foi adiada e ficou, provisoriamente, agendada para junho, com o vencedor a defrontar posteriormente o País de Gales.