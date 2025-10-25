O Villarreal venceu (2-0) o Valencia numa partida que contou com participação portuguesa. Renato Veiga alinhou de início pelo «submarino amarillo». Do lado do Valencia, Thierry Correia foi titular e André Almeida saltou do banco.

O primeiro golo foi marcado já perto do intervalo. Gerard Moreno fez o primeiro através de uma grande penalidade (45m). O segundo surgiu já na segunda parte, com Santi Comesaña a fazer o gosto do pé aos 57 minutos.

André Almeida ainda entrou aos 61 minutos para o Valencia, mas o resultado não mais se alterou até final.

Com este triunfo (2-0), o Villarreal volta às vitórias na Liga espanhola e assume a terceira posição com 20 pontos conquistados. O Valencia, por sua vez, está em 15.º com nove pontos.

No outro jogo com participação portuguesa, Domingos Duarte foi titular no triunfo do Getafe (1-0) frente ao Athletic Bilbao. Borja Mayoral fez o golo (75m) que deu os três pontos.

Com esta vitória, o Getafe está em sétimo com 14 pontos. Athletic Bilbao, por sua vez, é nono com também com 14 pontos.