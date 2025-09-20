Este sábado, o Villarreal operou uma reviravolta na receção ao Osasuna, por 2-1, e chegou ao terceiro lugar da liga espanhola.

O Osasuna até começou com o pé esquerdo e viu-se reduzido a 10 unidades, depois do ex-Sporting Valentin Rosier ver dois cartões amarelos em menos de 10 minutos. Porém, conseguiram abrir o marcador ainda na primeira parte, aos 45+6 minutos, com Budimir a ser feliz na marca dos onze metros.

A reviravolta foi consumada na segunda parte, já com o português Renato Veiga em campo. Mikautadze empatou, aos 69 minutos, e Pape Gueye selou o marcador, aos 85m.

Com esta vitória, o Villarreal está em terceiro, com 10 pontos. O Osasuna segue em 11.º, com seis.

No outro jogo da tarde, o Sevilha triunfou em casa do Alavés, por 2-1.

Ruben Vargas marcou o primeiro da partida e colocou o Sevilha na frente, aos 10 minutos, Carlos Vicente empatou logo de seguida de penálti e Alexis Sánchez garantiu os três pontos aos 67 minutos.

No que toca à classificação, o Sevilha ocupa o oitavo lugar, com sete pontos. O Alavés segue logo atrás e com os mesmos pontos.