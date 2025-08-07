OFICIAL: Villarreal anuncia contratação de Thomas Partey
Médio ganês de 32 anos passou as últimas cinco épocas no Arsenal
Thomas Partey, médio de 32 anos, foi oficializado como reforço do Villarreal.
O internacional ganês assinou um contrato válido por uma temporada e vai juntar-se aos trabalhos da equipa na próxima sexta-feira, informou o clube espanhol em comunicado.
Partey, diga-se, foi acusado pelos tribunais ingleses de violação e agressão sexual, o que motivou a contestação dos adeptos do «Submarino Amarillo». Entretanto, o internacional ganês ficou em liberdade sob fiança.
Na temporada passada, o ganês, que também já representou o Atlético de Madrid, Maiorca e Almería, fez 52 jogos (quatro golos e duas assistências) ao serviço do Arsenal, clube onde passou as últimas cinco épocas.
El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 7, 2025
El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR