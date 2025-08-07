Thomas Partey, médio de 32 anos, foi oficializado como reforço do Villarreal.

O internacional ganês assinou um contrato válido por uma temporada e vai juntar-se aos trabalhos da equipa na próxima sexta-feira, informou o clube espanhol em comunicado.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Partey, diga-se, foi acusado pelos tribunais ingleses de violação e agressão sexual, o que motivou a contestação dos adeptos do «Submarino Amarillo». Entretanto, o internacional ganês ficou em liberdade sob fiança.

Na temporada passada, o ganês, que também já representou o Atlético de Madrid, Maiorca e Almería, fez 52 jogos (quatro golos e duas assistências) ao serviço do Arsenal, clube onde passou as últimas cinco épocas.

