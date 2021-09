O Real Madrid empatou este sábado (0-0) em casa frente ao Villarreal, em jogo da sétima jornada da Liga Espanhola, acabando por somar apenas um ponto, o que o deixou à mercê do Sevilha: a equipa de Lopetegui tem nesta altura menos três pontos do que os merengues, que continuam na liderança, mas também têm menos um jogo.

Sem poder contar com vários lesionados, como são os casos de Toni Kroos, Marcelo, Carvajal ou Gareth Bale, o treinador Carlo Ancelotti voltou a entregar a frente de ataque a Rodrygo, Benzema e Vinicius Junior, mas desta vez não houve magia na frente: o italiano ainda lançou Camavinga, Isco e Hazard na segunda parte, mas já não mudou nada.

Refira-se, de resto, que no final da primeira parte tinha sido Courtois a fazer as melhores defesas, salvando por duas vezes o golo do Villarreal com grandes defesas a remates de Alcácer e Danjuma. Na segunda parte o Real Madrid foi mais perigoso, mas na melhor oportunidade, Vinicius Júnior viu Rulli tirar-lhe o golo em cima da linha de baliza.