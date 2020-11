Duas grandes penalidades decidiram o Real Sociedad-Villarreal da noite deste domingo, que terminou com o 1-1 no marcador e um ponto para cada lado, na 11.ª jornada da I Liga espanhola.

Gerard Moreno adiantou os visitantes aos seis minutos e Oyarzabal assinou o resultado final, aos 33 minutos.

Com este resultado, a equipa basca fica na liderança isolada à condição, com 24 pontos, mas mais dois jogos que o Atlético de Madrid, que é segundo, com 23 pontos. O Villarreal é terceiro, com 20 pontos, ficando à mercê de três equipas: o Real Madrid (4.º com 17 pontos e menos um jogo), o Sevilha (5.º com 16 pontos e menos dois jogos) e o Barcelona (7.º com 14 pontos e menos dois jogos).

Ao final da tarde, o Celta de Vigo venceu o Granada, por 3-1, com reviravolta. A equipa visitante, com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no onze inicial, adiantou-se aos 25 minutos, por Charris, mas Nolito (27m), Baeza (81m) e Beltrán (83m) assinaram a reviravolta. No fim do jogo, a equipa galega ficou reduzida a dez, por expulsão de Okan Yokuslu, confirmada com recurso às imagens do vídeo-árbitro.

O Granada é oitavo com 14 pontos em dez jogos e o Celta, que somou a segunda vitória em 11 jornadas, descolou do último lugar e é 18.º, com dez pontos, os mesmos do Eibar (16.º) e do Valladolid (17.º).