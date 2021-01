Villarreal e Granada empataram esta quarta-feira a dois golos, em jogo da 19.ª jornada da liga espanhola de futebol, que teve o guarda-redes português Rui Silva em destaque na reta final da partida, ao defender um penálti a Paco Alcacer aos 90+2’, para manter o 2-2 final.

Soldado (21m) adiantou o Granada, que teve também Domingos Duarte em campo. Rubén Peña fez o 1-1 aos 29 minutos e, já na segunda parte, Moi Gómez deu a reviravolta no marcador, de penálti (65m). Depois, Kenedy, com um golaço de pé esquerdo, fez o 2-2 aos 75 minutos, antes de Rui Silva surgir como herói na parte final.

O Betis, sem William Carvalho, venceu por 2-1 na receção ao Celta de Vigo, com reviravolta. Santi Mina adiantou os galegos aos 15 minutos, mas Canales, com um bis na primeira parte, aos 25 e aos 44 minutos, virou as contas.

O Getafe, com um golo de Arambarri, venceu na receção ao Huesca, por 1-0, na estreia de Pacheta no comando técnico dos visitantes.