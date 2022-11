Vincent Aboubakar e Mohamed Salah ao mesmo nível? Segundo o camarorês, sim. O avançado que passou pelo FC Porto entre 2014 e 2019 diz que apenas lhe faltou jogar num «grande clube», como o egípcio.

Atualmente na Arábia Saudita, a representar o Al Nassr, Aboubakar não se mostra impressionado com as exibições do atacante do Liverpool.

«Não estou impressionado com ele. Posso fazer o que ele faz, simplesmente não tive a oportunidade de jogar num grande clube», disse o avançado de 30 anos, em declarações ao 90FootballFr.

«É um dos melhores artilheiros da Premier League e entendo que as pessoas falem dele por isso. Mas é a minha opinião e ponto de vista, não me importa se as pessoas não gostam do que vou dizer – 'Salah não me impressiona'», acrescentou.