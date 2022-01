O futebolista camaronês Vincent Aboubakar, ex-FC Porto, tornou-se, na segunda-feira, no triunfo da seleção dos Camarões ante as Ilhas Comores, o primeiro jogador a marcar mais de cinco golos numa só edição da Taça das Nações Africanas (CAN) desde 1998.

Aboubakar marcou um dos dois golos do triunfo por 2-1, que permitiu à seleção comandada pelo português António Conceição atingir os quartos de final da prova da qual é anfitriã.

Há cerca de 23 anos, curiosamente, foi outro ex-FC Porto que tinha marcado pela última vez mais de cinco golos numa só edição da prova: o sul-africano Benni McCarthy. Também nessa edição de 1998, o egípcio Hossam Hassan marcou sete golos.

Além deste registo que já não se via há mais de duas décadas, Aboubakar tornou-se também o melhor marcador dos Camarões numa só edição da CAN. Superou os cinco golos do histórico Samuel Eto’o, que ainda detém, contudo, o recorde absoluto de golos na CAN com 18 golos: nas edições de 2006 e 2008, Eto'o marcou cinco golos em cada uma.

Aboubakar pode ainda apontar ao recorde de golos numa só edição, que pertence a Ndaye Mulamba, autor de nove golos pelo Zaire, na edição de 1974. A seguir a Mulamba, o melhor registo numa mesma edição é do costa-marfinense Laurent Pokou, com oito golos em 1970. O mesmo Pokou já tinha marcado seis golos na edição de 1968, assim como o egípcio Hassan El-Shazly, em 1963.

MELHORES MARCADORES NUMA SÓ EDIÇÃO DA CAN:

1.º: Ndaye Mulamba (Zaire, 1974): 9 golos

2.º: Laurent Pokou (Costa do Marfim, 1970): 8 golos

3.º: Benni McCarthy (África do Sul, 1998): 7 golos

3.º: Hossam Hassan (Egito, 1998): 7 golos

5.º: Vincent Aboubakar (Camarões, 2022): 6 golos

5.º: Laurent Pokou (Costa do Marfim, 1968): 6 golos

5.º: Hassan El-Shazly (Egito, 1963): 6 golos