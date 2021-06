O futebolista camaronês Vincent Aboubakar é reforço do Al Nassr, clube da Arábia Saudita.

Em nota oficial, através das suas redes sociais, o Al Nassr, clube que recentemente foi treinado pelo português Rui Vitória, confirmou um contrato válido com Aboubakar para os próximos três anos.

O jogador de 29 anos terminou a sua ligação ao Besiktas da Turquia, onde foi campeão, rumando agora a novas paragens, depois de uma carreira ligada ao FC Porto entre 2014 e 2020 (pelo meio com uma primeira passagem pelo Besiktas).

Aboubakar, que começou no Cotonsport dos Camarões, como sénior, passou ainda pelo futebol francês entre 2020 e 2014, no Valenciennes e no Lorient.