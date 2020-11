A seleção de Camarões, orientada pelo português António Conceição, recebeu e venceu esta quinta-feira a congénere de Moçambique, por 4-1, em jogo a terceira jornada do grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) de 2021.

Apesar de já qualificado automaticamente como país anfitrião, Camarões participa da qualificação e teve no ex-FC Porto Vincent Aboubakar um dos protagonistas do jogo. O avançado fez os dois primeiros golos da partida, em Douala (38m e 47m). Zambo (58m) e Clinton N’Jie (80m) marcaram os outros golos. Para Moçambique, treinado pelo luso-moçambicano Luís Gonçalves, marcou Cumbane (74m).

Camarões está no primeiro lugar do grupo, com sete pontos. Moçambique tem quatro, Cabo Verde três e Ruanda um. Estas duas últimas seleções empataram esta tarde, sem golos, em Praia.