O antigo avançado do FC Porto, Vincent Aboubakar, voltou aos golos em jogos oficiais esta segunda-feira, 11 meses depois. O camaronês assinou um dos golos da vitória do Besiktas por 3-2, na casa do Denizlispor, em duelo da sexta jornada da I Liga da Turquia.

Já depois de ter assistido para o primeiro golo do jogo, apontado por Hutchinson, aos 13 minutos, Aboubakar fez o 0-2 no marcador de penálti, ao minuto 39.

Na segunda parte, o terceiro golo do Besiktas nasceu em Valentin Rosier. Na estreia pelo clube turco, o lateral-direito emprestado pelo Sporting assistiu para o 0-3, da autoria de Larin (48m). O Denizlispor, que teve a titular o português Tiago Lopes - irmão de Hélder Lopes, que joga no AEK Atenas - reduziu por Mesanovic (76m) e fez o 2-3 final na compensação, por Hadi Sacko, avançado que passou pelo Sporting B entre 2014 e 2016.

A última vez que Aboubakar marcara em jogos oficiais datava de 28 de novembro de 2019: e até bisou, no triunfo do FC Porto ante o Young Boys, na Suíça.