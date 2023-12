Zlatan Ibrahimovic terminou uma longa e bem-sucedida carreira no passado verão, a caminho dos 42 anos, mas, aparentemente, tem sucessores que podem vir a dar que falar num futuro não muito distante.

Maximilian, o filho mais velho, atua nos escalões jovens do Milan e Vincent, nascido em 2008 e dois anos mais novo, foi agora convocado para um treino promovido pela Federação sueca, que juntou 65 jovens talentos sub-15 do país.

Vincent Ibrahimovic não pisa os mesmos terrenos do pai - é médio - mas parece ter herdado (pelo menos) parte do talento. «É um médio-centro que é bom no passe. Tem bom sentido de orientação, entende o jogo e também finaliza bem», disse Axel Kjall, técnico dos sub-15 da Suécia.

A chamada de Vincent gerou enorme expectativa na imprensa especializada do país nórdico, que acorreu em peso ao complexo desportivo de Bosön, o que levou a Federação sueca a montar uma operação diferente - e inédita neste escalão, dizem - do habitual. Destacou para o local a diretora de comunicação da seleção principal, Petra Thorén, e um segurança para que o filho de Zlatan Ibrahimovic não fosse incomodado.