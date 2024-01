O treinador do Burnley, Vincent Kompany, lamentou a decisão de validação do golo do Luton, que ditou o empate a um golo no jogo de abertura da 21.ª jornada da Premier League.

Aos 90+2m, quando o Burnley vencia por 1-0, o seu guarda-redes, James Trafford, foi bloqueado por Elijah Adebayo, caiu e Carlton Morris concluiu para o 1-1, de cabeça.

No rescaldo do jogo, em declarações à BBC, Kompany lembrou que pede sempre calma aos jogadores, para não atirar culpas aos árbitros, mas mostrou-se desconsolado com o desfecho desta noite e o lance que acabou por ter interferência direta no resultado.

Tu és o VAR: validavas o golo ou marcavas falta? 🔍 #PremierELEVEN pic.twitter.com/GJ2dAqLrTQ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 12, 2024

«A minha visão é a mesma de quem quer que tenha visto o jogo. O avançado tenta a sua sorte, bloqueia o guarda-redes, olha para o árbitro e tu pensas: certamente não. O VAR vai anular isto. Os jogadores do Luton nem estão a celebrar. Estão todos prontos para continuar e é dado golo», começou por dizer.

«Eu digo sempre aos meus jogadores para terem cuidado com isto, não podemos culpar os árbitros. Mas não tenho história para isto. Não sei o que dizer aos meus jogadores, é ridículo. Isto não pode decidir um jogo. Alguma coisa por magia sim, mas isto não. Isto não», insistiu o antigo futebolista internacional belga, de 37 anos.