O treinador Vincenzo Italiano anunciou, este domingo, a sua saída do comando técnico da Fiorentina, depois de três épocas no comando técnico da equipa.

«Dei tudo, chegou a hora de virar a página e de alguém vir com ideias novas», disse o técnico italiano após a vitória por 3-2 sobre a Atalanta, em jogo de acerto de calendário, da 29.ª jornada, que encerrou a Serie A 2023/24.

Nas duas épocas anteriores, Vincenzo Italiano levou a equipa à 7.ª e 8.ª posições da liga, além de três finais, uma a nível interno e duas europeias, todas perdidas: uma da Taça de Itália, e duas consecutivas da Liga Conferência, a última das quais na última quarta-feira, frente aos gregos do Olympiakos.

Antes de confirmar a saída, este domingo, Italiano conduziu a Fiorentina ao triunfo na visita à Atalanta, em Bérgamo, num jogo que teve o caráter bizarro de ser disputado depois da última jornada.

O espírito descontraído do jogo foi tal que duas equipas conseguiram marcar cinco golos na primeira parte. Andrea Belotti inaugurou o marcador aos seis minutos para a Fiorentina, o nigeriano Ademola Lookman fez o 1-1 (12m), o argentino Nicolas González repôs a vantagem para os visitantes (19m) e Giorgio Scalvini o 2-2 (32m). Belotti, que abriu o marcador, fechou-o para a Fiorentina aos 45+1m.

O resultado não teve qualquer implicação na classificação. A Atalanta terminou o campeonato no 4.º lugar, com 69 pontos, numa época em que venceu a Liga Europa, sendo que o facto de, como foi vencedor da prova europeia, ter ficado no top-4 da Serie A permitiu ao Benfica a entrada direta na Liga dos Campeões. Já a Fiorentina manteve o 8.º lugar, com 60 pontos: vai disputar a Liga Conferência na próxima temporada.

O Inter sagrou-se campeão com 94 pontos, seguido do Milan, com 75 e da Juventus, com 71. O Bolonha, também apurado para a Champions, ficou em 5.º lugar, com 68.