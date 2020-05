O Ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, afirmou este domingo que as duas datas possíveis para o retorno da Serie A, o principal campeonato de futebol do país, são 13 ou 20 de junho, para a conclusão da época 2019/2020.

Na quinta-feira, vai decorrer uma reunião com a Federação Italiana de Futebol (FIGC) e a Liga Italiana (Lega) para decidir «se e quando pode retomar o campeonato», afirmou o ministro, em declarações ao canal TG3.

Spadafora referiu estar também disponível para que os jogos sejam transmitidos em sinal aberto para toda a população, defendendo que isso poderia evitar aglomerados de pessoas em locais públicos.

«Estamos a referir-nos ao modelo alemão. Na Alemanha, a Sky encontrou um acordo para a transmissão em sinal aberto [na Sky Deutschland], respeitando os direitos de quem tem assinatura dos jogos do campeonato. Eu acho que também temos de pensar nisso em Itália. Evitaria reuniões em locais públicos, em bares. Já que as pessoas não podem ir ao estádio, podiam ver os jogos diretamente em casa, em segurança», referiu.

No início desta semana, tinha sido autorizado o regresso dos clubes aos treinos coletivos. Na quarta-feira, a FIGC afirmou que a Serie A teria de ser concluída a 20 de agosto.