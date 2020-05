O Ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, afirmou esta quarta-feira que, no regresso aos treinos em grupo dos clubes da primeira liga italiana (Serie A), toda a equipa vai ser colocada em quarentena caso um atleta teste positivo à covid-19.

O governo autorizou a realização de treinos individuais nos clubes da Serie A a 4 de maio e, na próxima segunda-feira, dia 18, todas as equipas podem retomar as sessões em grupo.

«O futebol é, por natureza, um desporto no qual não é possível manter distâncias. É necessário prever um isolamento. Por termos subestimado isso, tivemos muitos problemas. Por isso, se me perguntam se existe necessidade de toda uma equipa ficar em quarentena, caso haja um caso positivo, essa resposta é muito simples», afirmou o político, no parlamento italiano.

«Se o campeonato voltar, como todos desejamos, volta porque achamos que existem condições de segurança e não devido à pressão de outros. Não vamos tomar decisões à pressa», constatou.