O Ministro dos Desportos de Itália, Vincenzo Spadafora, afirmou, na manhã desta terça-feira, que só «em finais de maio» poder-se-á dizer se a principal liga italiana, a Serie A, regressa para concluir em campo a época 2019/2020.

«A 04 de maio [segunda-feira], abrimos os treinos individuais, a 18 de maio permitiremos os das equipas e em finais de maio poderá dizer-se se recomeça ou não a Serie A. Faz falta um pouco de paciência. Se não for assim, a alternativa é fazer como França, dar por terminada. E não quero fazê-lo», disse o ministro, em declarações ao Corriere della Sera.

Spadafora apelou a contenção verbal por parte dos protagonistas do futebol italiano e deixou vincada a necessidade de estarem reunidas todas as condições de segurança no país, tendo em conta a pandemia de covid-19, para que o regresso seja uma realidade.

O político afirmou não poder avançar com a data de 14 de junho para um recomeço do campeonato italiano, porque não está na posse de elementos científicos suficientes, mas que em meados de maio já pode ter uma avaliação mais sustentada. O ministro realça que o regresso da liga italiana, suspensa desde 09 de março, após a 26.ª jornada, o deixaria «feliz», mas apenas «se estiver acautelada a saúde das pessoas no mundo do futebol».

Na segunda-feira, as equipas da Serie A iniciam o regresso aos treinos, de forma individual. O Sassuolo foi a primeira.