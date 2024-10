Vinicius Júnior era apontado à Bola de Ouro mas, à última hora, acabou preterido por Rodri, médio do Manchester City que venceu o tão desejado galardão. Não só ele como também toda a comitiva do Real Madrid boicotaram a cerimónia e não marcaram presença.

Algumas horas depois disso, surgem algumas informações sobre os sentidos de voto de cada um dos 100 jornalistas que votaram no prémio, a representar as primeiras 100 seleções do ranking da FIFA.

Um deles é Bruno Porzo, jornalista de El Salvador, que deixou Vinicius Júnior de fora do top-10 da Bola de Ouro. Deu o primeiro lugar a Jude Bellingham, do Real Madrid, e o décimo ao português Ruben Dias.

«Vinicius não dá mostras de ter bom fair-play. Para mim é um jogador que se reduz a um espaço limitado de terreno. Foi importante, mas o Bellingham foi mais importante. Pô-lo em sétimo ou oitavo não servia de nada. A mim, não me enche as medidas», explicou Porzo num espaço de comentário da televisão de El Salvador.