Algumas das maiores figuras do futebol mundial publicaram mensagens de apoio a Vinícius Júnior, depois de o jogador do Real Madrid ter voltado a ser alvo de insultos racistas em Espanha.

Recorde-se que o avançado brasileiro acabou expulso do jogo de domingo com o Valência, depois de ter passado grande parte do jogo a ser insultado em coro pelos adeptos do clube che.

As redes sociais encheram-se, entretanto, de mensagens de apoio a Vini Jr. De Ronaldinho a Ronaldo «Fenómeno»; de Rio Ferdinand a Kluivert; passando ainda por Iñaki Williams e Rafael Leão, entre muitos outros.

How many times do we need to see this young man subjected to this shit? @LaLiga @UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/FsEJUZuvMY

Last night was tough to take, but we need to be better and we will be. The Bridge was rocking… thank you. I see you and appreciate you all 💙🫶🏽 pic.twitter.com/uSOcqGO5K8