O futebolista do Real Madrid, Vinicius Júnior, pode enfrentar um pesado castigo disciplinar. Em causa, está a ligação à compra de vários clubes de futebol, entre eles, como já foi noticiado recentemente, o Alverca.

Vinicius estará envolvido na aquisição de vários clubes através da empresa ALL Agenciamento Esportivo, que é gerida pelo seu pai e agente, Thassilo Soares. Em causa, pode estar um eventual conflito de interesses, uma vez que o atacante brasileiro ainda está no ativo como futebolista.

Segundo noticiou esta terça-feira Gianluca di Marzio, a Tiberis Holding entrou com uma denúncia na Câmara de Investigação do Comité de Ética da FIFA, a 7 de abril, pedindo uma proibição que pode ir até dois anos.

Tudo começou com o Athletic Club de São João del Rei. A Tiberis Holding, sócia italiana que tinha uma participação de 19,5 por cento no clube brasileiro recentemente promovido à II Liga brasileira, queria exercer o direito de preferência para adquirir a maioria do clube. Porém, a participação maioritária na sociedade anónima do futebol (SAF) do Athletic Club foi vendida pela F&P Gestão Esportiva diretamente para a ALL Agenciamento Esportivo, com a Tiberis a considerar que houve irregularidades no processo.

Em fevereiro, tal como foi noticiado na imprensa brasileira, a venda de 53,5 por cento da participação da F&P Gestão Esportiva na SAF do Athletic Club, à ALL Agenciamento Esportivo, foi suspensa. Entretanto, já no início de abril, conforme noticiou o GloboEsporte, a venda da parte da F&P Gestão Esportiva na SAF, aos investidores ligados a Vinicius, foi validada, até que aconteça o julgamento. As próximas decisões judiciais sobre o negócio vão ser tomadas por três juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesta altura, segundo a imprensa brasileira, Thassilo Soares controla o Athletic Club através da F&P, que detém 63,5 por cento da SAF (53,5 de Thassilo e os outros dez por cento são de Fábio Mineiro, que já estava como dirigente).

A isto, a Tiberis Holding garantiu que iria recorrer da decisão para a Justiça Comum, aguardando também a instauração de um inquérito no Comité Arbitral de São Paulo. E, entretanto, levou o caso a nível internacional à FIFA, alegando infrações ao artigo 20.º do Código de Ética da FIFA e ao artigo 22.º do Código de Justiça Desportiva da Federação Espanhola. As duas regulamentações proíbem futebolistas no ativo de possuírem, de forma direta ou indireta, clubes de futebol profissionais. Mesmo que apenas exista um aparente risco de conflito de interesses.

Além do Athletic Club, investidores ligados a Vinicius estiveram na compra da SAD do Alverca. Recentemente, chegou ao Alverca, cedido pelo clube brasileiro, o médio de 21 anos Rafael Conceição.

O caso com ligação a Vinicius está agora nas mãos da FIFA, podendo nem chegar a uma sanção. No entanto, o organismo ainda não tomou qualquer decisão oficial sobre o assunto.