O futebolista do Real Madrid, Vinicius Júnior, arrisca uma sanção relacionada com a aquisição de clubes de futebol e possível conflito de interesses associado. O advogado responsável pela denúncia enviada à FIFA, Fabio Bassan, explicou o que é que está em causa em torno do atleta brasileiro, por estar no ativo.

«O código de ética da FIFA, que vincula todos os membros, foi modificado em 2023. Entre as principais mudanças está o novo artigo 20, que regulamenta conflitos de interesse. A regra considera relevantes, não apenas os conflitos atuais, mas também os potenciais, justamente para preveni-los. Além disso, o código não se limita aos membros, mas também se estende a “partes relacionadas”, como familiares até ao terceiro grau, ou colaboradores», referiu Bassan, em declarações ao portal Gianluca Di Marzio, publicadas esta sexta-feira.

Bassan, representante da Tiberis Holding na denúncia contra a ALL Agenciamento Esportivo – e elaborada devido aos contornos da aquisição do Athletic Club de São João del Rei – apontou que a ALL tem «apenas dois sócios, o pai de Vinicius Jr e o seu agente» e que «ambos se enquadram na definição de “parte relacionada” e, portanto, estão sujeitos às regras da FIFA sobre conflitos de interesse».

Além do Athletic Club, do Brasil, os mesmos investidores fizeram negócio para aquisição do Alverca, da II Liga portuguesa, a quem o Athletic cedeu o jogador Rafael Conceição.

Bassan deu, a propósito, um exemplo sobre o que pode acontecer com Vinicius. «O risco de conflito de interesses também se manifesta em campo. Se um clube da propriedade de Vinicius Jr empresta um jogador a uma equipa da liga espanhola, Vinicius pode ver-se a jogar contra um dos seus próprios jogadores. Nessas circunstâncias, mesmo sem querer, ele pode favorecê-lo ou influenciar o seu desempenho. O mesmo risco aplica-se às competições de seleções: se o Brasil enfrenta uma equipa na qual joga um atleta de um clube da propriedade de Vinicius, o conflito surge novamente. Pode ter interesse em valorizar o seu jogador ou, ao contrário, este pode sentir-se condicionado», explicou.