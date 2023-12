Os jogos do campeonato grego vão disputar-se sem público nos estádios até 12 de fevereiro, informou o governo do país.



Esta medida pretende tentar controlar os casos de violência que têm assolado o desporto no país depois de um polícia ter ficado ferido com gravidade durante confrontos num jogo de voleibol. «Durante muitos anos, os criminosos que se fizeram passar por adeptos, cometeram crimes graves e assassinaram pessoas», referiu o porta-voz governamental, Pavlos Marinakis, citado pelo L'Équipe.



Em relação aos jogos internacionais das equipas helénicas, Marinakis admitiu que será feita uma análise «caso a caso». O Olympiakos, de Carvalhal, Podence e João Carvalho, tem encontro marcado com o Backa Topola para a fase de grupos da Liga da Europa.



Lembre-se que os jogos da Liga grega do último fim de semana foram adiados. Nos últimos anos o campeonato grego ficou marcado por episódios de violência que resultaram em dois homicídios, um deles antes do dérbi de Salónica entre Aris e PAOK.