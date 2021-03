A futebolista espanhola do Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla, voltou esta quarta-feira ao centro de treinos do clube para trabalhar, naquela que é mais uma etapa na recuperação após a operação a um tumor cerebral há cerca de dez meses, em maio de 2020.

A jogadora de 26 anos, que realizou tratamento com quimioterapia até ao passado dia 5 de março, foi recebida por todo o plantel feminino do Atlético com um emocionante aplauso, antes de iniciar trabalho no ginásio.

O jornal Marca noticia que Virginia ainda teve de voltar ao hospital depois da última sessão de quimioterapia, devido a uma diminuição nas suas defesas. Agora com o restabelecimento de valores normais, a médio do Atlético vai, depois de uma grande batalha pela sua vida, continuar a treinar para poder voltar à normalidade, até porque todo este processo teve como consequência a perda de muito peso e massa muscular.

Com presenças no Mundial 2015 e de 2019 e nos Europeus de 2013 e 2017, Virginia está no Atlético desde 2019. O último jogo que fez foi em março de 2020.

Na carreira, conta com passagens por mais três clubes espanhóis – UD Collerense, Ciutat de Palma e Barcelona – e também pelo Montpellier de França.

Em junho último, num golo apontado pelo Atlético de Madrid, Diego Costa fez uma dedicatória especial a Virginia, que pouco antes tinha sido operada para retirar o tumor.