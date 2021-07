Emoção, superação, uma lição de força e de vida. Virginia Torrecilla está de volta aos relvados.

A jogadora de 26 anos do Atlético de Madrid, que foi operada a um tumor cerebral há mais de um ano, em maio de 2020, voltou esta terça-feira a treinar num campo de futebol, pisando de novo os relvados da cidade desportiva do clube espanhol para treinar sozinha, já com bola, antes de poder juntar-se às restantes colegas de equipa.

A internacional espanhola, que joga como médio, começou a treinar no campo dois dias depois do início de pré-época do resto de plantel, que prepara o início de 2021/2022 de forma oficial, que acontece a 5 de setembro.

Em março, Virginia já tinha regressado ao trabalho no ginásio, tendo sido então recebida com um emocionante aplauso pelas colegas de equipa e demais elementos da estrutura da equipa feminina do Atlético. Dá agora mais um passo assinalável na sua vida e na carreira ligada ao futebol.

Com presenças no Mundial 2015 e de 2019 e nos Europeus de 2013 e 2017, Virginia está no Atlético desde 2019. O último jogo que fez foi em março de 2020.

Na carreira, conta com passagens por mais três clubes espanhóis – UD Collerense, Ciutat de Palma e Barcelona – e também pelo Montpellier de França.