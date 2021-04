Cinco jogadores do Virtus Verona, equipa da Serie C de Itália, foram acusados de terem violado em grupo uma jovem estudante, em janeiro de 2020.



Os suspeitos, todos na casa dos 20 anos, alegadamente abusaram sexualmente de uma jovem que se encontrava embriagada e filmaram com os telemóveis, refere a Gazzetta dello Sport. A vítima seria, de acordo com a mesma fonte, colega de faculdade de um dos futebolistas, embora não conhecesse os restantes.



O presidente da Serie C, Francesco Ghirelli, reagiu às acusações que os futebolistas do Virtus Verona enfrentam. «Este caso deixa-me profundamente perturbado, tanto como dirigente desportivo como homem de família. O processo judicial seguirá o seu caminho, mas nunca pensei ficar a par de semelhante história», referiu.



O clube dos jogadores também reagiu, em comunicado. «De acordo com os relatos na imprensa, o Virtur Verona refere que se tratam de questões pessoais, ocorridos fora do contexto do contexto e que estão a ser investigados pela justiça. O Virtus Verona, ao tomar conhecimento da ocorrência, mostrou imediatamente sensibilidade e atenção e vai limitar-se ao que é estritamente da sua competência e tem confiança máxima na justiça. De forma a não alimentar especulações acerca dos envolvidos e das suas famílias, não vai emitir mais nenhum comunicado sobre a investigação», lê-se na nota divulgada-