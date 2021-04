O Ajax conquistou este domingo a Taça da Holanda, ao vencer o Vitesse, por 2-1, na final realizada em Roterdão.

Depois da eliminação de quinta-feira nos «quartos» da Liga Europa, ante a Roma, a equipa comandada por Erik ten Hag adiantou-se no marcador aos 23 minutos, por Ryan Gravenberch, mas o Vitesse igualou ainda na primeira parte, por Openda, ao minuto 30.

Na segunda parte, as decisões ficaram reservadas para os minutos finais. O Vitesse ficou reduzido a fez com a expulsão de Rasmussen, aos 86 minutos, com cartão vermelho direto. Pouco depois, já dentro dos cinco minutos do tempo de compensação, o Ajax selou o resultado para o título, com o 2-1 final, apontado por David Neres (90+1m).

A equipa de Amesterdão revalida o troféu que tinha alcançado em 2019, conquistando a sua 20.ª Taça da história, para reforçar o estatuto de maior vencedor da competição.